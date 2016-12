Despre primejdii la Marea Neagra

De mai bine de doi ani, tabloul de securitate la Est de Romania s-a schimbat dramatic. Ocuparea rusa a Crimeei ucrainene in martie 2014 a fost semnalul accelerarii acestei schimbari. Evident ca, astazi, Rusia este intr-o ofensiva geopolitica. Ceea ce , mai ales vecinilor sai de la Vest, chiar cei ca Romania , care nu mai are o frontiera terestra cu Rusia, le trezeste o legitima ingrijorare. Pe buna dreptate. Pentru ca, acesti vecini, practic toti, au fost vreme de o jumatate de secol parte a sferei de influenta stabilite dupa secundul razboi mondial, “inghetata” si deci relegitimata prin Actul Final de la Helsinki la 1 august 1975.

Este ceea ce se numeste “centura de securitate” potrivit manualului de mare strategie rusa. Or, dupa cum se documenteaza tot mai serios azi, incheierea Razboiului Rece, a avut loc printr-o intelegere intre cei doi poli sistemici- SUA si URSS- si nu printr-o victorie a taberei occidentale. Cu alte cuvinte, acesti vecini au tot dreptul sa se intrebe daca, chiar fiind membri NATO, iar Pactul de la Varsovia disparut, daca noua ofensiva geopolitica rusa le ameninta direct fiinta independenta sau fragilitate geopolitica printr-o instabilitate interna accentuata ( in cazul balticilor ). Mai ales ca, o data cu anexarea Crimeei in martie 2014, pentru a da doar cel mai recent exemplu- dar fara sa uitam si recunoasterea de catre Moscova a celor doua auto-proclamate republici pe teritoriul Georgiei in 2008 – este foarte legitima intrebarea: contesta Rusia intelegerea care a determinat sfarsitul Razboiului Rece ?

Anumite actiuni rusesti par sa dea un raspuns afirmativ acestei intrebari nelinistitoare pentru statele membre NATO din Europa de Est, mai ales ca circula tot mai insistent scenarii privind o noua Ialta o data ce am intrat in “era Trump”. Mai intai, in unele din aceste state- aproape exclusiv in foste republici sovietice- se afla insemnate minoritati rusofone, iar “razboiul hybrid” declansat de Rusia poate oricand sa le reactiveze, asa cum s-a procedat in primavara anului 2014 in Donbass, in Estul Ucrainei.

In al doilea rand, militarizarea Narii Negre, dupa anexarea Crimeei, a fost defasurata in ritm rapid, astfel incat peninsula a devenit cu rapiditate nu doar o trambulina pentru flota rusa sa acceada la marile calde si sa asigure logistica necsara prezentei Rusiei in Siria ( din septembrie 2015 ), dar si sa reprezinte un avanpost inexpugnabil pentru a ameninta militar tarile vecine, din Balcani si Centrul Europei si pana la Marea Baltica. Marea Neagra a dobandit o alta infatisare geopolitica in putin mai mult de un an . In al treilea rand, incapatanarea Rusiei de a tergiversa solutionarea crizei din Ucraina este un memento permanent privind pericolul pentru statele vecine. Ucraina este un stat mare , cu granite aproape cu toate statele Europei de Est , a carei destabilizare si reorientare geopolitica ridica mari probleme regionale si ar avea consecinte impredictibile pe plan continental.

In sfarsit, dar nu in cele din urma, Rusia a multiplicat semnalele ca se astepta la acordul Vestului pentru rediscutarea arhitecturii noi de securitate a Europei, fiind evident nemultumita de balanta de forte de pe batranul continent. Intre altele, a dislocat in Crimeea forte navale de suprafata si submarine echipate cu rachete de croaziera Kalibr ( raza de actiune de peste 2000 Km. ) , iar expertii rusi au inceput sa discute deschis despre renuntarea la tratatul international din 1987 privind rachetele cu raza medie de actiune; in Kaliningrad, enclava a Rusiei intre state membre NATO, au fost dislocate de asemenea rachete Iskander cu incarcatura nucleara cu raza de actiune de 480 Km. ( si mai mare chiar ) care “acopera” multe dintre statele din centrul si Estul Europei, membre sau nu ale NATO.

Replica NATO ( in cele doua summit-uri precedente in 2014 si 2016 ) , nu a intarziat si a fost astfel dimensionata incat sa dea de inteles Rusiei ca articolul 5 va fi aplicat in indifferent de conditii, scala de raspuns incluzand treapta initiala de “reasigurare” a aliatilor , precum si urmatoarea tintind “descurajarea strategica”. In cazul acesteia din urma, ca effect al actiunilor ruse in Ucraina indeosebi si dislocarilor de forte sau exercitii militare neanuntate cu zeci de mii de militari la frontiera de Vest a Rusiei , Alianta Nord-Atlantica a dislocat , pentru prima data de la sfarsitul Razboiului Rece, forte militare permanente. Chiar daca nivelul lor operational este momentan redus, aceasta dislocare de forte aliate in statele baltice, Polonia si Romania reprezinta o premiera in istoria NATO si demonstreaza decizia acesteia de a-si indeplini obligatiile asumate.

Romania reprezinta , in acest tablou de securitate la Estul continentului, un caz semnificativ. Mai intai , in manualul de strategie al Romaniei independente exista o constanta istorica pe care o impune situatia Crimeei. De cate ori Rusia a incercat sa devina impunatoare la Sud –asa cu este azi , cand desfasora actiuni militare in Siria si si-a constituit o baza de operatii la Marea Neagra, tot de atatea ori Romania a fost direct amenintata si a trebuit sa ia masurile adecvate pentru a conserva interesele sale nationale, politice si economice. Cum a procedat istoric este abundant probat , fie ca este vorba de razboiul Crimeei in 1853-1856 ( cand a accelerat unirea Princpatelor ) , fie al razboiului de independenta in 1877-78, fie al Primului Razboi Mondial sau al secundei conflagratii din 1939-1945.

Ceea ce se desprinde deopotriva ca lectie invatata istoric este ca problematica nu este specifica doar Romaniei , ci ca ea implica in mod covarsitor marile puteri sistemice. Evident ca rolul acestora din urma a fost si este la fel de amplu in identificarea solutiilor, fie ca s-a ajuns la razboi impotriva Rusiei , fie la intelegeri gen Ialta- 1945 ( impartire in sfere de influenta). In ultima vreme , dupa alegerea ca presedinte al SUA a lui Donald Trump, a inceput sa se discute foarte deschis despre posibilitatea unei intelegeri a Vestului cu Rusia si se vehiculeaza diferite scenarii in aceasta privinta. Viitorul, atat pe termen scurt , cat si pe cel mediu si lung este impredictibil. Practic, nu stim ce se va intampla inclusive in Europa de Est. Poate “era Trump “, cum a inceput sa fie numit viitorul pe patru sau opt ani va aduce o intelegere cu Rusia, asa cum analisti de renume nu inceteaza sa avertizeze. La fel de probabil este ca aceasta noua perioada poate sa insemne o acutizare a confruntarii cu Rusia, semne in acest sens fiind nominalizarile presedintelui ales al SUA in posturile guvernamentale cele mai insemnate ( intre care Pentagon si securitatea nationala ). Foarte multi analisti avertizeaza ca Rusia nu este capabila sa mentina pe termen lung o confruntare cu Vestul, dar chiar aceasta probabilitate poarta in ea o primejdie si mai mare. Anume ca, in fata unui previzibil esec al strategiei sale prezente , Rusia sa amplifice si sa grabeasca atingerea tintelor acesteia . Nu trebuie neglijat , din aceasta perspective, ca elita conducatoare rusa este una educata imperial, iar absorbtia acestei trasaturi poate sa aiba loc vreme de generatii.

Ceea ce este insa important pentru Romania este ca tinand cont de aceasta impredictibilitate a viitorului sa ia masurile in putinta sa in acest moment astfel incat sa nu fie surprinsa de evenimente. Securitatea nationala este intai de toate o responsabilitate nationala. Acest lucru nu inseamna insa a proiecta si grabi actiuni pe cont propriu, pe considerentul ca astfel evitam sa fim inclusi intr-o eventuala noua Ialta , nici sa fie adoptata o echilibristica daunatoare pe plan international care in final se va razbuna.

Ci , dimpotriva, a sta ferm pe actualele intelegeri de securitate , a milita pentru mentinerea actualei ordini globale si , mai ales, a ne pregati inclusiv pentru scenariul cel mai rau posibil. Situatia de securitate actuala in Estul Europei, in general pe continent, nu reclama deloc auto-linistire si isolationism sau carenta de vigilenta , ci dimpotriva. Pe scurt, constanta de orientare geopolitica si activism energic, intern si extern.