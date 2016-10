Galeata listelor electorale

La sfârşitul săptămânii trecute, s-a încheiat perioada de depunere a listelor de candidatură pentru Parlamentul României. Al şaptelea din 1990 încoace şi al cincilea care va fi ales prin sistemul de vot pe liste.

Despre listele cu candidaţii fiecărui partid s-au făcut luni de zile speculaţii. Au circulat zvonuri şi s-a creat o mulţime de dezbateri, toată lumea fiind curioasă cine va ajunge să fie trecut pe aceste liste şi validat de către conducerea fiecărui partid, după un an în care s-a scandat şi s-a cerut anularea întregii clase politice. Un an în care fiecare formaţiune politică, de la cea mai mare şi cea mai veche până la ultimele apărute ca o reacţie la o clasă politică nemaidorită, a declarat permanent că cei pe care îi va propune ca reprezentanţi ai românilor în Parlament vor fi oameni noi, care nu au mai făcut politică şi nici nu au probleme cu legea.

Din punctul meu de vedere, votul pe liste nu este unul benefic şi oportun pentru România. Nici acum, nici în celelalte alegeri care au avut loc de-a lungul timpului. Şi am să explic de ce.

Într-un stat cum este România în care partidul, indiferent cum s-ar numi el, a fost şi este sinonim cu statul în sine, orice sistem de vot pe liste nu face decât să aducă o disoluţie şi o confuzie sociale suplimentare. Niciodată, din 1989, cetăţenii votanţi ai României nu au ştiut prea bine pe cine votează şi cine ajunge în final să îi reprezinte. Iar aici mă refer la entitatea fizică a fiecărui parlamentar în sine, atenţie!, nu la partid. Pentru că, întotdeauna, în această perioadă, partidul a fost mereu cel care a apărut în faţa cetăţenilor, ca, odată alegerile încheiate, să rămână oamenii. Cei cu care votantul nu are niciun contact, nicio posibilitate palpabilă de comunicare sau interacţiune şi pe care ajunge să îi mai vadă ocazional doar în alte perioade electorale sau importante tot pentru partid, nu pentru cetăţean. Aş întreba câţi dintre politicienii care au candidat până acum pentru Parlament au avut grijă, în afară de a specifica partidul din care vin, să îi transmită clar fiecărui votant că ei/el, ci nu partidul, vor/va fi reprezentantul lor în Parlament. Şi, ca atare, persoana direct răspunzătoare pentru tot ceea ce cetăţenii vor resimţi ca efect în propria lor viaţă timp de patru ani sau mai mulţi. Şi câţi dintre noi au avut răbdarea sau interesul să citească vreodată câteva sute de nume ale celor propuşi drept candidaţi? Iar dacă au avut, au ştiut vreodată cine sunt cu adevărat acei oameni şi, mai ales, ce intenţie reală au ei faţă de oameni?

De aceea, în opinia mea, unul din principalele lucruri care au contribuit semnificativ şi, din păcate, în anumite aspecte chiar ireversibil la autoimunizarea clasei politice pe de-o parte, ce a condus la o şi mai mare izolare faţă de social, dar şi o la o lipsă de consistenţă evidentă a acesteia pe de altă parte, generând întregul sistem politic actual, precum şi la atingerea apoteozei oligarhiei partinice din prezent este tocmai acest sistem de vot. Şi cred că orice minimă analiză a perioadei în care acest sistem a fost aplicat în România vorbeşte de la sine.

În consecinţă, revenirea la acesta nu face decât să pună un diagnostic final clar: O boală cronică cu care ne confruntăm de 28 de ani, care a ajuns practic să ruineze statul român. Aceasta este o situaţie nefastă pentru noi, românii, pentru că nu ne mai lasă nicio opţiune. În mod categoric şi evident.

Căci ce poate fi mai rău pentru noi, cetăţenii, decât desfăşurarea unui covor de liste din partea fiecărei formaţiuni politice în care să ne fie prezentate câteva nume ”curate”, plasate strategic şi folosite abil, printre alte nume noi, pasămite, plasate la fel de abil şi strategic, care au ca scop diversiunea schimbării şi a înnoirii?

Însă, în fapt, dacă te uiţi atent şi cunoşti despre ce şi mai ales despre cine este vorba, vei regăsi aceleaşi persoane care au mai ocupat funcţia de senator sau deputat, eternii clienţi politici ai partidelor, care îşi desfăşoară de 28 de ani bine merci viaţa în Parlamentul României şi care se pare că nu se mai pricep să facă nimic altceva decât să fie deputaţi sau senatori.

Aceste eternizate figuri parlamentare au devenit piese perfect încastrate în toată maşinăria politică de partid, fără să mai poată fi în niciun fel diferenţiate şi puse sub un semn de întrebare sau sub o analiză corectă aşa cum ar trebui.

Aceste figuri, în realitate, nu mai prezintă din partea românilor nici credibilitate, nici interes şi nici dorinţa de a mai fi alese vreodată, dacă ele ar fi lăsate la vedere şi puse sub lupa lucidităţii colective.

În acest caz, concluzia ar fi că marea transformare pe care clasa politică pretinde că o realizează voluntar încă de la locale, precum şi profunda dorinţă din partea partidelor şi a politicienilor de a oferi…altceva rezidă de fapt în reluarea eternei plăci de gramofon stricate şi a lui: „Din două una, daţi-mi voie: ori să se revizuiască, primesc! Dar să nu se schimbe nimica; ori să nu se revizuiască, primesc! dar atunci să se schimbe pe ici pe colo, şi anume în punctele esenţiale”.

Cam la aceasta s-ar rezuma într-o primă discuţie analiza preliminară a acestor fabuloase liste ţinute atât timp în mister şi secret, cu atâta parcimonie din partea fiecărui partid care a prezentat, ca la un semnal toate ca unul, listele pe ultima sută de metri a perioadei de depuneri. În fapt, o mare şi unică listă! Indiferent cum ai privi de-a lungul întregului plan politic.

Şi ce ar fi putut fi mai favorabil unor partide a căror existenţă şi funcţionalitate reale sunt din ce în ce mai evident depăşite, ca să nu spun dezintegrate, dacă nu sistemul de vot pe liste? Gândiţi-vă cum ar fi arătat actualele partide şi actuala clasă politică în marea şi cruda ei realitate în acest context dacă s-ar fi aplicat în continuare sistemul de vot uninominal.

Imaginaţi-vă bannerele de campanie în care fiecare dintre aceste personaje politice total indezirabile ar fi tronat alături de un slogan de genul ”Îndrăzneşte să crezi…”. Spre exemplu.

Dacă în ultimele două legislaturi, votul uninominal era promotorul acelei sintagme celebre ”Omul, nu partidul”, cum ar arăta pe viitor partidele dacă acest model s-ar fi continuat?

Bineînţeles, uninominalul nu garantează şi a dovedit că nu a garantat în România nici înnoirea şi nici o corectă filtrare politică.

Însă, părerea mea este că tocmai că suntem în situaţia aceasta de incredulitate totală a românilor, de suprasaturare şi de un vădit dispreţ la adresa întregii creaţii politice din ultimii 28 de ani, acum, ar fi fost cel mai bun moment ca sinceritatea pe care o pretind partidele politice şi liderii acestora şi care fac atâta caz în ceea ce priveşte dorinţa de a se muta măcar pe un nou făgaş mai bun pentru români, ci nu doar pentru politic, să fie dovedită în acest fel. Prin menţinerea votului uninominal. Nimic mai simplu.

Ceea ce ar mai fi lipsit din povestea aceasta ar fi fost, de fapt, elementul care face diferenţa absolută, dacă el ar exista: Conştientizarea şi maturitatea cetăţenilor care merg la vot.

Deoarece clasa politică nu este un produs independent de voinţa socială. Ci o consecinţă a acesteia.

Bună sau rea, sinceră sau mincinoasă, dispusă sau nu la schimbări reale, este în conformitate întotdeauna cu ceea ce cei care merg la vot acceptă să li se spună şi mai ales să li se impună să aleagă.

Nu am militat niciodată pentru absenteismul la vot, deşi, personal, am avut momente în care am adoptat această atitudine lipsită de ”civism”. Însă, dincolo de toate, trebuie să se înţeleagă că lipsa din cabina de vot nu poate afecta politicul în mod negativ niciodată. De ce? Pentru că politicul va exista şi cu vot şi fără vot. Şi cu asta am spus totul.

În concluzie, ce mi se pare demn de subliniat este faptul că suntem într-un moment de răscruce, atât ca situaţie politică, dar mai ales ca situaţie socială. Şi cred că este extrem de important să ne orientăm în aceste momente atenţia nu doar către show-ul politic (care nu lipseşte de pe nicio masă românească şi nici din buzunarele noastre şi care are un preţ mult prea mare pe care îl plătim cu toţii de atâta amar de vreme), ci mai ales către ce vrem să ni se întâmple acum, azi. Ca să mai putem deschide gura mâine şi să spunem că este bine sau rău ce se întâmplă cu România. Din toate punctele de vedere.