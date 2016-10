Hazul Orientului Mijlociu

Recent incheiatul festival de film `Comedy Cluj` a premiat și 2 filme dintr-o regiune plina de tensiuni si confruntari: unul israelian si altul saudit. Cel dintai chiar despre razboi vorbeste, mai exact despre amanintarea celui nuclear. `Atomic Falafel`, regizat de Dror Shaul, e versiunea mediu-orientală a filmului din 1964 al lui Stanley Kubrick, `Dr. Strangelove`. Daca acesta din urma satiriza paranoia Războiului Rece, cel israelian vizeaza concurența nucleară cu Iranul. Prevăzând un atac iranian, israelienii vor sa atace primii, dar in cele din urma totul eșuează datorită unor adolescenți care au alte planuri decât să fie victimele nebuniei ucigașe a adulților.

În spatele umorului îngroșat se află o temă foarte serioasă: violența nu poate fi subminată decât de la rădăcină, de la ura îndelung cultivată. Adolescenții nu înțeleg rațiunile adulților și bine fac: `naivitatea` lor e singura șansă pentru a ieși din vârtejul unor confruntări exacerbate. O nouă cultură populară trans-națională și trans-religioasă, care parțial îi unește pe tinerii din întreagă lume, denotă un ideal pacific, contrar `responsabilității` crispate și ipocrite a politicienilor. In orice caz, disponibilitatea cel puțin a unei părți a societății israeliene de a-și privi autocritic derapajele securitare și războinice e un semn de vitalitate democratică.

Chiar și obsesia identitară a evreității – un neamț simpatic e circumcis `cu forța` – e privită ironic, la fel ca retorica excesivă a victimizării (cu referire la Holocaust) ori garanțiile trufașe ale hiper-tehnologizării. Muzica, sexul și calcuratorul pot fi nu doar spaima părinților îngrijorați pentru preocupările `neserioase` ale copiilor lor, ci și șansele unei umanizări pe care mulți adulți mai mult au ratat-o. Oricum, remarcabilă e și punerea în oglindă a două state/societăți/culturi care, cel puțin in parte, riscă să sacrifice viitorele generații unui periculos mit războinic. Copleșiți de o recrudescență recentă a conflictelor sângeroase, mai ales în Orientul Mijlociu, contemporanii sunt mai puțin preocupați de pericolul nuclear decât in anii `50, de exemplu. Dar e vorba, in fond, doar de un buton, pe care un lider mai agresiv si mai nesabuit l-ar putea activa intr-un moment de criză. Exemplul lui Vladimir Putin, care deja folosește amenințarea nucleară ca-n epoca sovietică, e mai mult decât îngrijorător. Filme precum `Atomic Falafel` ne reamintesc, cu un salutar haz, cât de gravă poate fi situația când nu mai există presiuni eficiente pentru a îndepărta degetele iresponsabile de butoanele nucleare.

`Barakah meets Barakah` e o raritate, cel putin pentru europeni. Desi un film saudit nu e chiar o premiera la Cluj, unde celalalt festival de film (TIFF) a prezentat, acum trei ani, `Wadjda`, regizat de Haifaa al-Mansur. Daca in cazul acestuia din urma era vorba de condiția femeii – pentru o fetiță saudită și a avea o biciletă e mai mult decât problematic –, de data aceasta perspectiva critică e mai largă. Filmul lui Mahmoud Sabbagh sugerează spații de relativă autonomie chiar și într-o astfel de societate extrem de conservatoare și represivă, dar perspectiva generală e una tristă – însuși tânărul erou al filmului face o comparație cu generațiile precedente, considerate avantajate de un climat general mult mai deschis. Alături de eroina filmului – o frumusețe celebră în lumea virtuală, care pare mai degrabă imună la multe restricții, in orice caz departe de modelul femeii careia i se văd in public doar ochii –, tânărul descoperă cât de greu e să curtezi o fată intr-o lume care, datorită unei pudibonderii extreme legitimate religios, nu mai oferă spații minimale pentru firescul unei relații. Tonalitatea comică pune o surdină semnificativă tregicului, dar concluzia e, în mod surprinzător pentru cei care văd societatea saudită după modelul totalitarismului comunist, una de inedită critică. Și saudiții, cel puțin cei din tinerele generații, își doresc o societate mai deschisă – mai umană, cu alte cuvinte.

Astfel de filme ar trebui să ne facă puțin mai optimiști chiarsi in privinta viitorului unei regiuni atat de tensionateca Orientul Mijlociu. Nu doar fiindca si populatia regiunii e capabila nu doar de a și râde de problemele sale, ci și de a-și satiriza tipul de societate, dar și pentru că resursele de umanism nu sunt monopulul niciunui popor, a nici unei culturi, a nici unei religii.