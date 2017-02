PSD a guvernat cel mai indelung dintre toate partidele in perioada de peste un sfert de secol care a trecut de la caderea comunismului. Dar de cele mai multe ori nu a guvernat singur, ci a avut aliati. Initial, Frontul Salvarii Nationale era un partid eterogen, dar traditia comunista a partidului unic i-a permis să domine primii ani de democratie fara a se gandi la negocieri pentru coalitii.

A urmat insa asa-numitul `patrulater roșu`, care-i cuprindea pe nationalistii de la PUNR si PRM si pe continuatorii declarati ai PCR, cei din PSM, cu ajutorul carora s-a derulat guvernarea Văcăroiu. Cand partidul a revenit la putere in 2000, Adrian Năstase a aranjat o colaborare parlamentară cu UDMR. A urmat apoi, in 2008, un an de coalitie paritară cu PDL, iar apoi, din 2012, o alta cu PNL, sub titulatura comună de USL. Sa nu uitam ca in 2004 si 2008, PSD a candidat la alegerile parlamentare impreuna cu PC (initial PUR). De la inceputul acestui an, PSD guverneaza impreuna cu ALDE, existand si un protocol de colaborare parlamentara cu UDMR.

Dupa cum se vede, PSD a guvernat cu aliati pe pozitii de egalitate sau a condus coalitii pe care le-a dominat facil. In primul caz, intelegerea politica nu a durat mult. In al doilea caz, controlul partidelor mai mici nu a pus probleme mari. Partidele mici aveau tot interesul sa sprijine pe cine le oferea, nesperat, un pic de putere. E drept ca in 2004, Traian Băsescu a reusit sa-i atraga de partea sa pe oamenii lui Dan Voiculescu, care i-au tradat fara mari probleme pe aliatii lor din PSD, fara de care n-ar fi intrat in Parlament.

De fapt, daca ne uitam mai bine, PC (fost PUR) si UDMR au fost aliati de nadejde ai PSD in ultimul deceniu. Fostul PC face acum parte din ALDE, aliat fara de care PSD n-ar putea acum guverna liniștit. Se poate deci spune, privind evolutiile acestui sfert de secol, ca cele mai versatile partide mici sunt UDMR si PC (cu diferitele sale titulaturi). Primii si-au permis orice tip de alianta, fiindca au un electorat etnic constant, pe care alte partide maghiare nu l-au putut disloca.

UDMR a jucat cartea `moderației` si a integrarii in sistemul puterii romanesti, astfel incat inconsecventele de alta natura au fost greu de amendat electoral. Decat sa riste sa nu mai aiba reprezentare parlamentara ori sa crediteze o formatiune mai extremista, alegatorul maghiar a mers, consecvent, pe mana UDMR. Ajutand astfel, deseori impotriva idealurilor sale politice, anumite partide romanesti. Probabil majoritatea maghiarilor nu sustin guvernarea Dragnea, dar UDMR nu va da socoteala nici la urmatoarele alegeri de alianta actuala. E un efect pervers al actualului sistem democratic.

Cat priveste ALDE, fostii conservatori au adus rețelele de influență si experiența alianțelor politice, iar mult mai neinsemnatul Partid Liberal Reformator i-a adus un lider, pe Calin Popescu-Tariceanu. Acesta a debutat ca ministru liberal, pentru a profita apoi de subita si ciudata retragere a lui Theodor Stolojan din cursa electorala in 2004 si a ajunge premier. Desi Traian Băsescu a incercat sa-l inlature, visand la un mare partid prezidential care sa absoarba fostele mari partide, premierul de atunci a rezistat surprinzator o intreaga legislatura. Dar prețul a fost alianta PNL cu PSD, care a dat peste cap sistemul ideologic al partidelor. Nereusind sa preia din nou frâiele PNL, Tăriceanu si-a facut un partid mic, pe care l-a intarit prin fuziunea cu conservatorii, oarecum afectați de încarcerarea liderului lor Dan Voiculescu.

Azi ALDE ofera nu doar un decisiv sprijin parlamentar si guvernamental PSD, ci si ceva in plus. In primul rand, imperiul media al lui Voiculescu, decisiv in manipularea unui segment electoral decisiv. Fara acest imperiu (si marele absenteism), PSD nu ar fi castigat ultimele alegeri. In al doilea rand, Tariceanu a preluat eficient a doua functie in stat. Poate, ca si Crin Antonescu, sa viseze la cateva luni de sefie a statului, in caz de temporara suspendare politica a presedintelui Iohannis.

Dispus la orice, Tăriceanu e dintre cei mai virulenți avocați ai actualului guvern, punand in slujba noii puteri o proverbiala tenacitate si o aroganță locvace deocamdată extrem de utilă. Cum Liviu Dragnea nu-i un orator prea strălucit, acest rol l-a preluat fostul premier liberal, mult mai versat in confruntari verbale de durată.

La nivelul imaginii, Tăriceanu joacă deja rolul lui Victor Ponta, care avea mereu gata o replică tăioasă si disprețuitoare, chiar si impotriva evidențelor. In plus, imaginea de coalitie poate fi utilă pentru un guvern caruia i se cere deja socoteala, presiunile populare fiind doar la inceput, la doar o luna de la inscăunare. Coaliția poate lasă impresia că e vorba nu doar de o voința unui partid.

O impresie înșelătoare când în joc sunt doar `sateliți`.